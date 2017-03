Aan de bewoners van dit pand: dit huis is niet toekomstbestendig

(Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Je zult het maar in de brievenbus krijgen: een briefje met de tekst: 'Uw huis is niet toekomstbestendig.'

De bewoners van dertig huizen aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela hebben zo'n brief gekregen van Acantus. De woningcorporatie organiseerde deze week ook een voorlichtingsmiddag in ontmoetingscentrum De Kiepe.



'Keurige huizen'

'Daar zijn we helemaal niks wijzer geworden, want Acantus zegt zelf nog helemaal niks te weten', zegt mevrouw Kruize. Zij woont aan de Lindenlaan en is 'hartstikke blij' met haar woning. 'Er is toch niks mis mee? Het zijn keurige huizen en wij hebben een mooi uitzicht. Waar moeten we dan heen?', vraagt zij zich af.



'Ik heb alles wat ik wens'

Haar buurman is de 87-jarige Gerard Dijk. 'Ik vind het hier geweldig, ik heb alles wat ik wens. De buurt is fijn en we kunnen goed met elkaar opschieten. Wat moet ik nu nog? Naar een bejaardentehuis? Daar heb ik helemaal geen zin in.'



'Nooit iets kapot'

Buurvrouw Anneke Groot is het daar helemaal mee eens. 'In Amsterdam willen ze allemaal wel van zulke huizen. Ik heb vier inbouwkasten, waar vind je dat nu nog? Een tuintje voor en een tuintje achter en aardige mensen om me heen. Ik heb ook nooit iets wat kapot is.'



De bewoners willen dat een onafhankelijk iemand de woningen komt bekijken.



Forse investering

Acantus laat in een reactie weten dat er fors geïnvesteerd moet worden in de woningen. Ze gaat onderzoeken of dat haalbaar is.



De resultaten van dat onderzoek worden eind dit jaar verwacht. 'We hebben dit nu al willen delen met de bewoners, omdat we open willen zijn. Het is nu ook duidelijk dat wij dit jaar even niet investeren in deze huizen en de bewoners kunnen nu zelf kiezen of zij dat wel willen doen', verklaart een woordvoerder.

Door: RTV Noord Correctie melden