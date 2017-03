Zwertbroek bedankt voor steun 'vanuit Pieterburen tot Musselkanaal'

Fractievoorzitter Tim Zwertbroek van D66 was woensdagmorgen terug in de Provinciale Staten van Groningen.

De 26-jarige Zwertbroek raakte in januari zwaargewond bij een brand in zijn woning aan de Pelsterstraat in Groningen. Hij liep brandwonden op en zijn longen raakten beschadigd door de ingeademde rook. Zijn longen zijn inmiddels redelijk hersteld, zegt hij.Zwertbroek werd na de brand opgenomen in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis, waar hij enkele weken op de intensive care en aan de beademing lag.Zwertbroek bedankt in de Statenzaal iedereen voor de steun: 'Ik heb kaartjes gekregen uit de hele provincie, van Pieterburen tot Musselkanaal. Ook mijn naasten kunnen dat enorm waarderen.'Zwertbroek draagt zijn fractievoorzitterschap tijdelijk over aan Henri Schijf. 'Ik wil de tijd nemen om goed te herstellen.'