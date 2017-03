Lopend Vuur: Geen rente meer? Dan koop ik wel een kluis

Spaarders bij de Triodos Bank krijgen vanaf 3 april geen rente meer over hun spaargeld. Triodos is de eerste Nederlandse bank die de rente op een spaarrekening op nul procent zet.

De spaarrente gaat de laatste jaren bij vrijwel alle banken steeds verder naar beneden. De tijd dat je rijk kon worden van je spaarrekening lijkt definitief voorbij.Wat ga jij doen als jouw spaarrekening niks meer oplevert? Laat je het bij de bank staan omdat je geld er in ieder geval veilig lijkt? Of haal je alles eraf en stop je het thuis in een kluis?We waarderen het enorm dat je meepraat! Ben jij er al wel uit? Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Dinsdag was onze stelling: ' Een cursus EHBO moet voor iedereen verplicht worden '. Van de 1.807 stemmers was 52.63% het hier mee oneens.