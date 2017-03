'Ik zat 10 minuten op een wasmachine. Nu weet ik hoe een bevingsslachtoffer zich voelt'

'Vandaag ben ik 10 minuten opgesloten in een caravan om te beleven wat slachtoffers van mensenhandel voelen.' Die tweet van oud SP-kamerlid Harry van Bommel schiet bij veel Twitteraars in het verkeerde keelgat.

Want... ervaar je door 10 minuten opgesloten te zijn echt wat mensenhandel is? Veel Twitteraars denken van niet. Ze nemen de tweet van Van Bommel dinsdag dan ook op de hak met andere absurdistische vergelijkingen, die ze richten op de oud-politicus zelf.De originele tweet:Een paar van de vele reacties:En dan kan het natuurlijk niet uitblijven: ook Groningen komt aan bod:Van Bommel laat alle reacties over zich heen komen en reageert er niet inhoudelijk op. Hij trekt zijn caravan-tweet ook niet terug. Wel schrijft hij dat alle reageerders ook maar even op de website van de mensenhandel-caravan moeten kijken. 'Als alle cynici dat doen, sluiten ze de dag toch nog positief af.'