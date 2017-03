Raad van State steekt stokje voor drukverhoging gasopslag Norg

De NAM krijgt nog geen toestemming om de gasdruk in de ondergrond gasopslag bij Norg te verhogen. Dat heeft de Raad van State bepaald.

Die vindt dat demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken zijn besluit om toestemming te geven voor die verruiming beter moet onderbouwen.De gemeenten Leek en Noordenveld hadden tegen het besluit van de minister bezwaar aangetekend. Zij vinden dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de risico's voor de omwonenden.De Raad van State vindt dat de VVD-bewindsman niet heeft onderbouwd wat de drukverhoging betekent voor de seimische dreiging. Daarbij gaat het om het risico op eventule aardbevingen in dit gebied.Ook wordt er op gewezen dat de minister bij een uitbreiding in 2014 geen toestemming gaf voor de verhoging van de druk. De Raad van State benadrukt verder dat er nog een onderzoek loopt naar eventuele schade aan woningen in de omgeving van de gasopslag. Daar wordt binnenkort de uitslag van verwacht.