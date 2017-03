Rechter dwingt NAM openheid van zaken te geven

De NAM moet Nicole van Eijkern uit Appingedam alsnog volledig inzicht geven in haar eigen schade-dossier. Dat is de uitspraak van de rechter in Groningen.

Van Eijkern is heel blij met die uitspraak in de zaak die zelf had aangespannen tegen het gasconcern.'En zeker niet alleen voor me zelf,' zegt ze. 'Het is toch een principe-kwestie. Het is ook goed nieuws voor alle anderen die geen inzicht krijgen in hun dossiers.'De NAM moet binnen zes weken de nog ontbrekende delen aan Van Eijkern geven. Voor elke dag dat het gasconcern na die periode in gebreke blijft moet een dwangsom van 2500 euro worden betaald, met een maximum van 50.000 euro.De rechter vindt dat de NAM aan Van Eijkern 'geen volledig overzicht' heeft verstrekt van haar eigen persoonsgegevens. Bij de zitting beweerde het gasconcern dat Van Eijkern alles heeft gekregen, waar ze op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) recht op had.Daar denkt de rechter anders over. Volgens het vonnis gebuikt de NAM hierbij een onjuiste uitleg van deze wet.Verder maakt de rechter gehakt van de door de NAM verstrekte zogenoemde CRM-lijst, die onderdeel uitmaakt van het klantenregistratie systeem van het concern. Die is te globaal en bevat onvoldoende begrijpelijke informatie, aldus het vonnis.Ook hier is Van Eijkern zeer goed over te spreken. 'Die lijst gaat standaard naar gedupeerden als ze inzage in hun dossier vragen. Ook hier hebben anderen veel aan.'Het is nog niet bekend of de NAM in hoger beroep gaat. 'Dat wachten we af, maar deze slag hebben in elk geval gewonnen. En dat is voor velen een aardige opsteker,' vindt Van Eijkern.