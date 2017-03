Sandra Beckerman neemt afscheid

Statenlid Sandra Beckerman neemt vandaag afscheid van de Provinciale Staten. Beckerman gaat de SP vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Zij stond op plaats zes op de kandidatenlijst. In totaal heeft de SP veertien zetels gehaald bij de verkiezingen van vorige week.Beckerman: 'Vanaf mijn 23e zit ik in de Provinciale Staten. Ik ben blij en trots met wat ik hier gedaan heb. Het is echt een enorme eer om straks volksvertegenwoordiger te mogen zijn in de Tweede Kamer. Maar na tien jaar afscheid nemen is ook wel pijnlijk.'Beckerman: 'Ik vind de laatste paar jaren dat wij mede vorm hebben kunnen geven aan een coalitie heel waardevol. Ik denk dat het belangrijk is dat wij de afgelopen twee jaar geprobeerd hebben om met alle partijen een vuist te maken naar Den Haag over de gaswinningsproblemen.''Ik heb de portefeuille wonen, krimp, leefbaarheid en gaswinning. Die past mij echt perfect. Ik vind ook dat de kloof tussen Den Haag en Groningen te groot wordt en dat Groningen vaak niet wordt gezien wordt en hier geïnvesteerd moet worden.' aldus Beckerman.