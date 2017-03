Dienstverlening Arriva hoger gewaardeerd

Reizigers in onze provincie zijn tevreden over het regionaal treinverkeer. De dienstverlening van de vervoerder op de Groningse spoorlijnen wordt gewaardeerd met een 7.7.

Een jaar eerder kreeg Arriva nog een 7.3 als rapportcijfer. Dit blijkt uit de jaarlijkse OV-klantenbarometer.Joyce de Vries, woordvoerder van Arriva: 'Onze medewerkers zijn dag en nacht bezig om de dienstverlening naar onze reizigers zo goed mogelijk te verzorgen. Wij werken vanuit het basisprincipe goede reis. Daar hoort bij dat we samen met de provincie kijken naar hoe we het treinvervoer zo goed mogelijk kunnen inrichten. We kijken naar dienstregeling, reissnelheid en aansluitingen. Maar ook dat de klantenservice van 6 uur in 'ochtends tot 11 uur 'avonds open is.'De Vries: 'Bij de Barometer wordt elk jaar op verschillende items gelet. Bijvoorbeeld de informatie bij vertragingen. Dat is een van de items die elk jaar wat minder goed scoort. Je ziet dat we daarin dit jaar verbeterd zijn. Een van de dingen die we hebben gedaan is de inzet van het Arriva alert. Dat betekent dat je met een direct message op Twitter en Facebook op de hoogte gehouden wordt van eventuele verstoringen op jouw traject.'De Vries: 'We hebben te maken met medewerkers, reizigers en opdrachtgevers. We doen ons uiterste best om iedereen tevreden te stellen. We zijn serieus bezig met de controles en kijken er samen met de provincie naar.'In het najaar van 2016 vulden ruim 82.000 reizigers een schriftelijke enquête in tijdens hun reis met bus, tram, metro, regionale trein en boot. Dat gebeurde in verschillende onderzoeksgebieden. Meer resultaten zijn hier te vinden.