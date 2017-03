Veendammer krijgt werkstraf voor breken been buurman

Een Veendammer krijgt 150 uur werkstraf, omdat hij het been van zijn buurman op meerdere plekken heeft gebroken.

De 23-jarige man had in zijn huis ruzie met de onderbuurman. Hij sloeg hem met een halter.

Muziek te hard

Waar de ruzie over ging, is onduidelijk. De dader zegt dat het slachtoffer de muziek te hard had staan. Het slachtoffer zegt dat ze samen een joint zouden roken, maar dat de dader dacht dat hij hem wilde bestelen.



De man kreeg alleen een werkstraf, omdat hij het slachtoffer hielp na afloop van de mishandeling. Zo bracht hij hem terug naar huis. Ook was hij geschrokken. Wel moet hij de Veendammer een schadevergoeding van bijna 1.300 euro betalen.

