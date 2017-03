Nieuwe studentenpartij wil bestuur RUG zelf kunnen kiezen

'De universiteit is een bedrijf geworden, haar rector een topmanager met bijbehorend salaris en studenten consumenten.' Zo gaat de nieuwe studentenpartij DAG tekeer tegen de Rijksuniversiteit Groningen.

DAG, wat staat voor de Democratische Academie Groningen, wil dat de universiteit zich democratischer gaat opstellen en meer openstaat voor de inbreng van studenten. De partij pleit ervoor dat de bestuursleden van de RUG voortaan democratisch gekozen mogen worden.De oprichting van de partij lijkt een reactie op de grote fraudezaak tegen het hoofd van de technische dienst aan de RUG. Die wordt ervan verdacht 1,1 miljoen euro achterover te drukken De partij vindt dat studenten op meer manieren moeten kunnen meepraten over de RUG. 'Het belang van studenten houdt niet op bij stopcontacten in de universiteitsbibliotheek. De echte beslissingen zijn al genomen voordat medezeggenschapsraden ervan horen. Beleidsstukken zijn vertrouwelijk en kritiek in de media is uit den boze.', valt te lezen in het concept-programma van de partij dat als eerst in handen is van de Universiteitskrant DAG pleit er verder voor dat de RUG niet uitbreidt naar het Chinese Yantai . De partij doet mee met de universitaire verkiezingen in mei, waarbij studenten en medewerkers nieuwe leden kiezen voor de universiteitsraad.