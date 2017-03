'Herindeling Haren moet controversieel worden verklaard'

De herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer moet 'controversieel' worden verklaard. Daar roepen Groninger Belang en de PVV in Provinciale Staten van Groningen de Tweede Kamer toe op. Ze hebben een brief aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Als het parlement de fusie officieel controversieel verklaart, dan ligt het herindelingsproces stil. Pas als er een nieuwe regering is, kan er weer naar worden gekeken. Den Haag moet besluiten of de fusie mag doorgaan.Groninger Belang en de PVV vinden dat het fusievoorstel niet op de goede manier tot stand is gekomen. De gemeente Haren heeft er alles aan gedaan de herindeling tegen te houden. De provincie zet desondanks gewoon door.Volgens de partijen mag het huidige demissionaire kabinet de knoop over de fusie niet doorhakken, omdat het niet om een 'lichte' herindeling zou gaan. 'Als de Kamers instemmen met deze herindeling, laten ze zien dat ze hun eigen regels niet serieus nemen. Laten we hopen dat het zo ver niet komt', melden de partijen.De partijen hopen dat een minister van Binnenlandse Zaken in een nieuw kabinet anders tegen de fusie aankijkt. 'Wij denken dat het goed is dat hier met een frisse blik naar gekeken wordt, want minister Plasterk is niet heel scherp als het om herindelingen gaat', schrijven ze.Groninger Belang en de PVV in Provinciale Staten stemden begin februari tegen het plan voor de herindeling. Ook de Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden waren toen tegen. Zij zijn niet betrokken bij de brief.Groningen en Ten Boer willen fuseren op 1 januari 2019.