Appingedam krijgt nieuwe gemeentesecretaris

Arend Castelein (44) wordt de nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Appingedam.

Castelein is nu zes jaar gemeentesecretaris van de gemeente Veendam. Daarvoor was hij onder andere bestuursadviseur bij de gemeente Groningen.In juni zal Castelein beginnen in zijn nieuwe functie. Hij volgt daarmee Henk de Vries op, die op interim basis de gemeentesecretaris van Appingedam is.