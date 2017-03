Stad krijgt er nieuw transferium bij

Zo'n vierhonderd parkeerplaatsen aan de Driebondsweg moeten de oostkant van de stad gaan ontlasten. Deze week start de aanleg van deze gratis Park and Ride (P+R).

De bedoeling is dat mensen die in de stad werken en vanuit de oostelijke richting Groningen in rijden, hun auto aan de rand van de stad parkeren en per bus of fiets verder reizen.Per uur gaan er zes bussen rijden. In september moet de parkeerplaats in gebruik worden genomen. De werkzaamheden gaan na de opening nog wel door.Het terrein wordt dan uitgebreid met een overkapte wachtruimte, een toiletvoorziening, een overkapping met zonnepanelen en laadpalen voor elektrische auto's. Ook komen er fietskluizen en overdekte, afgesloten fietsenstallingen voor bedrijven.Op de parkeerplaats komen ongeveer 150 bomen in de plaats van de 56 bestaande die worden gekapt. Daarnaast plant de gemeente zeven 'vleermuisbomen' en een bijenweide met bloemrijke planten.Aan de randen van de stad liggen inmiddels vijf P+R's: Europapark, Haren, Hoogkerk, Reitdiep en Kardinge. Ook Zuidhorn heeft een uitgebreide P+R en bij Leek is er een in ontwikkeling.P+R Reitdiep langs de Friesestraatweg is sinds kort in gebruik en vervangt de locatie op Zernike.