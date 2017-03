Aantal starters stijgt flink in Stad

Groningen telde ruim 1500 beginnend ondernemers in april vorig jaar. Dat betekende een toename van 15% ten opzichte van een jaar eerder.

Reden voor de gemeente Groningen om zichzelf een 'echte start-up city' te noemen.Waar meer mensen een eigen bedrijf begonnen, waren er afgelopen jaar minder faillissementen. Dat betekent dat er per saldo meer bedrijven in de stad zijn: op 1 april 2016 stond de teller op 16.726 bedrijven.Daarvan is tweederde een eenmanszaak. Dit zijn voor het grootste deel dus zzp'ers.De meeste banen in Stad zijn er in de dienstverlening, het onderwijs en de gezondheidszorg. Deze drie branches zijn samen goed voor driekwart van de banen in Groningen.Het aantal banen groeide vorig jaar harder dan gemiddeld in Nederland. In april 2016 telde Stad 134.235 banen, een groei van 2000 (1,5%). De landelijke groei die periode ligt op 1,1 procent.De gemeente heeft als doel dat er eind 2019 in ieder geval 137.500 banen in de stad moeten zijn.