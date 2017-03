LIVE: Generale repetitie voor Donar tegen Landstede

De basketballers van Donar spelen woensdagavond in MartiniPlaza voor de competitie tegen Landstede Basketbal uit Zwolle.

De wedstrijd is een 'generale repetitie' voor zondag, wanneer beide ploegen elkaar opnieuw in MartiniPlaza treffen, maar dan voor de bekerfinale.Donar staat onbedreigd aan kop in de eredivisie en verloor in de competitie slechts twee keer (Landstede en New Heroes uit). De Zwollenaren staan tweede met acht punten minder dan de Groningers.De wedstrijd begint woensdagavond om 19.30 uur en is rechtstreeks te volgen via onderstaande livestream.