Primeur voor Zuidbroek: bierbrouwerij met eigen hoptuin

Kleine bierbrouwerijen schieten als paddenstoelen uit de grond, ook in Groningen. Nieuw is een bierbrouwerij met een eigen hoptuin. Brouwerij De Klappe in Zuidbroek heeft zo'n hoptuin.

Brouwerij De Klappe is drie maanden geleden officieel begonnen. Twee vrienden, Fokko Prins en Jeroen van der Woude, wilden aanvankelijk sterke drank stoken maar kwamen er al snel achter dat bierbrouwen veel leuker is. Het bier van De Klappe wordt nu nog gebrouwen bij Jeroen thuis, maar binnenkort verhuist de brouwinstallatie naar een gebouwtje achter het huis van Fokko aan de Achter de Wal, in Zuidbroek.Achter het huis van Prins vallen vooral de hoge palen op die in regelmatige rijen staan. 'Dat zijn palen van vijf meter hoog, waar we draden tussen hebben gespannen. Straks, als de hop echt begint te groeien dan leiden we ze langs die draden omhoog', vertelt de brouwer. 'We hebben een deel van de hopplanten uit Duitsland en een deel heb ik gehaald uit Poperinge. Dat is een echt hopgebied in België.'Hop is een belangrijk ingrediënt voor bier. De bloemen van de plant werden oorspronkelijk aan het bier toegevoegd voor de houdbaarheid. Tegenwoordig gebeurt het voor de geur en een aangename, bittere smaak.Het Drentse Peize was in de 16de en 17de eeuw een belangrijke plaats voor de hopteelt. Dat had alles te maken met de vele brouwerijen die toen onder meer in de stad Groningen actief waren. Met het verdwijnen van die brouwerijen verdween ook de hopteelt. Met de terugkeer van de bierbrouwerijen, steekt de hopteelt ook weer de kop op.'Kijk, wij hebben hier in Zuidbroek de ruimte om het te doen', zegt Prins terwijl hij door zijn hoptuin wandelt. 'Ik heb een agrarische achtergrond en vind het gewoon leuk om zelf hop te verbouwen voor onze eigen bieren. We krijgen veel reacties van mensen die dat ook bijzonder vinden.'In augustus moet de hop oogstrijp zijn. Een paar weken later is de hopoogst van 2017 te proeven in de bieren van De Klappe.