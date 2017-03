Klein blauw busje vervangt grote bus naar binnenstad

Een blauw busje op elektriciteit of waterstof moet busreizigers vanaf de nieuwe bushalte Westerhaven verder de binnenstad van Groningen inbrengen.

Vanaf september rijden bussen aan de westkant van de stad niet verder meer dan de nieuwe halte aan de Westerhaven. Op termijn verdwijnen bussen ook van de Grote Markt; de bussen aan de oostkant van de stad rijden dan niet verder dan de Diepenring. Om mensen die slecht ter been tegemoet te komen, zet de gemeente busjes in.Voor het stadhuis stond woensdag een voorbeeldbusje dat bij wijze van proef aan de westkant van de stad gaat rijden. Daarin is een aantal zitplaatsen en ruimte voor rolstoelen. Toekomstige gebruikers zoals ouderen en blinden gaven de voorkeur aan zo'n busje boven bijvoorbeeld een elektrische taxi, omdat de busjes toegankelijker zijn.Volgens wethouder Joost van Keulen is het busje een mooie beleving. 'Het past heel leuk in het straatbeeld en komt qua comfort dicht in de buurt van een reguliere bus.'Overigens is het niet zeker dat het echt een opvallend busje wordt. Dat is mogelijk niet op tijd beschikbaar. In dat geval wordt het een standaardbusje dat bijvoorbeeld ook voor het WMO-vervoer wordt gebruikt.Gratis is gebruik van het busje niet. Alleen mensen met een stadjerspas of een WMO-indicatie hoeven niet te betalen. Voor alle anderen geldt dat ze een kaartje moeten kopen van maximaal een euro. Volgens Van Keulen is dat een niet meer dan redelijke prijs.Het busje krijgt geen dienstregeling maar rijdt af en aan tussen de halte Westerhaven en de halte Zuiderdiep. Het busje rijdt niet door naar de Grote Markt, omdat daar voorlopig nog bussen komen, via de oostkant van de stad. Buiten openingstijden van de winkels in het centrum rijdt het busje niet.De gemeente verwacht dat zo'n tweehonderd mensen per week gebruik maken van de bus. Of dat klopt en wat de behoeftes zijn moet tijdens de pilot blijken. 'Het is bedoeld om van te leren.' Uiteindelijk moet een dergelijk busje ook tussen Diepenring en Grote Markt rijden.