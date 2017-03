Friesland zwengelt strijd om Schier weer aan

Jaja, we weten het echt wel. Als je strikt naar de geografische kaart kijkt, hoort Schiermonnikoog bij Friesland. Maar 'wij' Groningers houden ook van het eiland.

Bij onze collega's van Omrop Fryslân was er verbazing over het feit dat RTV Noord zo vaak bericht over Schiermonnikoog.Maar is dat erg? Burgemeester Dick Stellingwerf tilt er niet zo zwaar aan. 'Zolang we maar op de kaart van Fryslân staan. Het is en blijft de meest noordelijke gemeente van Fryslân.'En of hij het erg vindt dat RTV Noord vanaf zijn eiland verslag doet? 'Je zou eerder verwachten dat Omrop Fryslân erbij is. Maar ach, Noord vindt het leuk om er te zijn en ze zijn welkom.'Het maakt de burgemeester dus niet zoveel uit, maar wat vinden de bewoners van het eiland er eigenlijk zelf van?'Ik ben een Groninger van oorsprong. Dat de boot vanuit de provincie Groningen vertrekt, is misschien een mede-oorzaak. Het wordt vaak door elkaar gehaald door toeristen. Als je in Lauwersoog opstapt, ben je in Groningen en als je uitstapt, ben je in Fryslân. Ik maak me er niet druk om, er zijn wel andere dingen waar je je druk om moet maken', zegt H. Kremer, bewoner van Schiermonnikoog.Vorig jaar probeerde Twitterfenomeen Driekus Vierkant al om Schier te annexeren . Hij plantte een Groningse vlag op het eiland.Friesland sloeg direct terug met een eigen vlag op het strand van Schier. Ruim 76 procent van de lezers van Noord was er toen echter duidelijk over: Schier hoort bij Groningen. Alleen al daarom blijven we verslag doen vanaf het eiland. ;-)