Meerdere kandidaten voor overname De Schoenenfabriek

Een aantal gegadigden heeft zich gemeld voor de overname van De Schoenenfabriek. Dat zegt curator Pieter Lettinga.

Om welke partijen het gaat, kan hij niet zeggen. Dat meldt RTV Drenthe De opvallende schoenenketen werd dinsdag failliet verklaard door de Groningse rechtbank. Eigenaar Berend Ziengs vroeg het faillssement zelf aan, omdat de banken geen krediet meer geven. Ze hebben geen vertrouwen in de zaak, omdat die steeds zijn prognoses niet haalt. Volgens Ziengs is de zaak te snel gegroeid naar vijf filialen en te langzaam weer afgebouwd.De winkel zit naast Groningen ook in Assen, Zwolle en Leeuwarden. Er werken 34 mensen.