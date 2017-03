Programma De Monitor verdiept zich in aardbevingsproblematiek

Het programma De Monitor van omroep KRO-NCRV is neergestreken in Loppersum en gaat zich verdiepen in de aardbevingsproblematiek.

Teun van de Keuken is presentator van het programma. 'De Monitor houdt zich bezig met systeemfouten. Wij signaleren een probleem en vragen aan mensen: er is hier een systeem en wat gaat daar mis mee? Dan roepen we mensen op om hun ervaringen te delen. Binnen de kortste keren hadden we tientallen mails. Het is duidelijk dat aardbevingsproblematiek het thema in de regio is', aldus Van de Keuken.Van de Keuken: 'Ik ben in verschillende huizen geweest waar je de scheuren in de muren ziet. Bij de familie Tepper kan je met een hand door de muur heen. Ik ben ook bij een plek geweest waar een boerderij stond die inmiddels weg is. Dat zijn echt verschrikkelijke dingen. Als je bedenkt dat je huis de plek is waar je je veilig moet voelen. Dat je denkt van: ik doe de deur achter me dicht en ben nu lekker thuis. Voor veel mensen hier is het eigenlijk de minst veilige plek waar je kan zijn.''Ik krijg de indruk dat de afhandeling van de schade niet op gang komt of dat het lijkt dat het niet eerlijk gebeurt. Dat is wat je ziet en waar je gefrustreerd van raakt. We wonen in Nederland, een land waar alles goed geregeld wordt. Een democratisch land ook waar mensen die onrecht wordt aangedaan hun recht kunnen halen. Je merkt de frustratie van mensen die zitten met de ellende en zien dat het niet goed wordt afgehandeld', zegt Van de Keuken.De uitzending van De Monitor die in het aardbevingsgebied wordt gemaakt is op zondag 2 april om 22.40 op NPO 2. Meer informatie over het programma is hier te vinden.