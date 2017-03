Oud-topman Staatstoezicht op de Mijnen noemt waakvlam-verhaal NAM onzin

Flauwekul en onzin. Zo betitelt voormalig inspecteur-generaal Jan de Jong van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de verklaring van de NAM voor het winnen van 1 miljard kuub gas bij Loppersum vorig jaar.

RTV Noord maakte daar dinsdag melding van. Op last van de Raad van State werd de gaswinning rond Loppersum volledig stilgelegd, maar er werd dus toch nog gas uit de bodem gehaald.Volgens de NAM houdt de winning van een miljard kuub in 2016 verband met een waakvlam. Die zou nodig zijn om bij strenge winters de productie snel op te kunnen starten.De uitleg van de NAM is volgens De Jong niet geloofwaardig. 'De weersverwachtingen in ons land liggen op een hoog peil. Het weer voor over een week kan redelijk voorspeld worden. Er is dan meer dan tijd genoeg om de productie bij Loppersum op te starten. Dus dat hele verhaal over die waakvlam is echt flauwekul en dus onzin', reageert De Jong.Hij is hoogst verbaasd over de verklaring van de NAM. 'Dit soort verklaringen komen de geloofwaardigheid van de NAM niet ten goede. Als er een goede reden is voor dat miljard, geef die dan gewoon en draai en niet omheen', vindt de vroegere baas van het toezichtsorgaan.De Jong betwijfelt overigens dat er een verband is tussen deze productie en de recente toename van aardbevingen rond Loppersum.'Ik heb dat al eerder gezegd. Stoppen met de gaswinning bij Loppersum heeft een tijdelijk effect. Uiteindelijk heeft de gaswinning in andere delen van Groningen ook gevolgen voor de situatie rond Loppersum. Het gas wordt bij winning elders ook onder Loppersum uit hetzelfde Groninger veld gewonnen.'Zijn vroegere werkgever is nog bezig met een analyse van de toename van het aantal aardbevingen rond Loppersum. De uitkomst daarvan wordt op korte termijn verwacht.