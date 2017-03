Het spant erom: kiest Stad voor betalen per vuilniszak?

Gaan stadjers vanaf 2020 per vuilniszak betalen of niet? Volgende week neemt de gemeenteraad van Groningen daar een besluit over en de uitkomst laat zich nog lastig voorspellen.

Woensdag spreekt de gemeenteraad over het onderwerp. De raad is sterk verdeeld.Voorstander zijn collegepartijen D66, GroenLinks en VVD, maar collegepartij PvdA is absoluut tegen. Daarom is er de steun nodig van de oppositie, maar of er voldoende steun komt is nog maar de vraag. Alleen Partij voor de Dieren is duidelijk voorstander.ChristenUnie, SP, CDA en Student en Stad zijn in elk geval tegen.Stadspartij en 100 procent Groningen moeten de keuze nog maken. Zij hebben de daarmee sleutel tot Diftar in handen.Diftar staat voor 'gedifferentieerde tarieven', waarbij per huishouden wordt geregistreerd hoeveel afval wordt aangeboden. Bij grotere hoeveelheden betaalt de burger meer. De gemeente wil dat mensen met een eigen kliko per kilo betalen, mensen die een ondergrondse afvalcontainer gebruiken betalen per zak.De zorgen bij de tegenstanders richten zich vooral op de groepen inwoners die moeilijk afval kunnen scheiden, bijvoorbeeld door ruimtegebrek in huis. Hoe minder je scheidt, hoe meer afval je hebt en hoe hoger de kosten dus zijn. PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra: 'Het is een oneerlijk systeem.'PvdA voorziet grote problemen voor oudere flatbewoners die per zak moeten betalen. Nu loopt een 91-jarige man gewoon wat vaker met een klein zakje naar beneden, aldus Loopstra. 'Straks moet hij dan veel meer (want per zak) betalen.' De inzet van vrijwilligers van Humanitas om ouderen te helpen met het tillen van zware zakken vindt de partij al helemaal verkeerd. 'Omgekeerde emancipatie.'Bezwaar voor het CDA is de kwestie zwerfafval. Volgens die partij is dat nu al een groot probleem dat het college steeds maar niet aanpakt. Met Diftar zou dit probleem alleen maar groter worden. Student en Stad zegt dat studenten zich grote zorgen maken over toenemende kosten.Wethouder Joost van Keulen verwerpt alle bezwaren. Er komen extra handhavers voor het zwerfafval en ouderen mogen tegen een lager tarief kleine zakjes wegbrengen. Daarbij gaan stadjers er volgens hem financieel op vooruit.Hij gebruikt zijn eigen gezin (vrouw, twee kleine kinderen) als voorbeeld. Zij komen elke week uit op twee vuilniszakken. Nu betalen ze afvalstoffenheffing van 330 euro. Straks zou dat een vast tarief zijn van 170 euro en zestig euro voor de vuilniszakken die ze in een jaar produceren. 'Honderd euro besparing dus. Diftar is dus een stevige impuls voor onze duurzaamheidsambitie en mensen gaan minder betalen voor hun afval. Een win-winsituatie lijkt me.'Als de Stadspartij besluit voor te stemmen heeft de fractie 100 procent Groningen van Marjet Woldhuis de beslissende stem.Volgende week woensdag neemt de raad het besluit.