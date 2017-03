Windtekort? Opbrengst windmolens Westereems niet bijgesteld

Een terugval van de hoeveelheid wind maakte van 2016 een slecht jaar voor de opbrengst van windmolens. Dat is voor het grootste windmolenpark in de provincie, de Westereems in de Eemshaven, niet anders.

Windpark Westereems heeft 52 windmolens van 98 meter hoog.'De windturbines in Westereems brachten vorig jaar over het hele jaar een stuk minder op dan verwacht', zegt een woordvoerder van Essen tegen RTV Noord. 'Januari dit jaar was ook niet goed. Het was een windstille maand. Maar februari was weer een topmaand.'De tegenvallende cijfers van vorig jaar zijn volgens Essent wel te verklaren. 'Je had altijd een windseizoen tussen november en maart. Maanden waarin het altijd harder waaide. Dat is de laatste jaren niet meer zo. In de zomer waait het wel weer meer, maar dat compenseert daar nog niet voor.'Directe gevolgen zijn er voor Essent nog niet. 'We exploiteren windturbines voor een periode van twintig jaar. Afwijkende resultaten van 1 of 2 jaar bepalen onze verwachting voor 20 jaar niet. We letten bij turbines steeds meer op metereologen, maar het blijft moeilijk te voorspellen. De windhoeveelheid schommelt gewoon heel erg.' Minister opent windmolenpark Westereems (2009)