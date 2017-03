Hennepmatten met graszaad beschermen festivalterrein

De Hanzehogeschool in Groningen en hennepverwerker Hempflax in Oude Pekela beginnen een proef om festivalterreinen te beschermen tegen schade. Ze gaan hennepmatten maken waarin graszaad is verwerkt. De matten worden over het gras gelegd op plekken waar flink te lijden heeft onder grote bezoekersaantallen.

'Vorig jaar hadden festivals vaak te maken met slecht weer. Veel velden zijn helemaal vertrapt en het kost de organisatoren veel geld om de schade te herstellen', zegt Ard Boer van Innofest, dat acht Noordelijke festivals begeleidt. 'Als deze proef slaagt dan kunnen festivals daar van profiteren.'



'Voor schade aan het terrein was nog geen oplossing'

Menno Conner van de afdeling Art en Sustainability van de Hanzehogeschool: 'We waren aan het brainstormen over problemen waar festivals mee te maken krijgen. Voor de meeste problemen is wel een oplossing bedacht, maar nog niet voor de schade aan het terrein. Zo kwamen we op het idee.'



'Aan festivals hadden we nog niet gedacht'

Tienduizend euro subsidie is er beschikbaar voor het onderzoek. De Hanzehogeschool heeft Hempflax benaderd om mee te werken aan de proef. 'Onze hennep wordt gebruikt in de bouw, de autoindustrie, voor dieren en in de tuinbouw, maar aan festivals hadden we zelf nog niet gedacht', zegt Annelieke Haart van Hempflax.



Het festivalterrein als testomgeving

In de proef wordt het festivalterrein zelf de testomgeving. De matten worden op plekken neergelegd waar veel mensen staan of langs lopen, zoals bij de ingang of bij het podium. Als de proef slaagt, dan zien de onderzoekers ook mogelijkheden om hun product toe te passen op campings en andere plaatsen waar gras te lijden heeft onder grote bezoekersaantallen.



Voor de proef is een subsidie van tienduizend euro beschikbaar.

Door: RTV Noord