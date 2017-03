PvdA'er Nijboer voert woord in gasdossier

(Foto: Bart Breij/ RTV Noord)

PvdA-kamerlid Henk Nijboer voert in het parlement de komende tijd het woord over de gaswinning in Groningen. Nijboer volgt zijn oud-fractiegenoot Jan Vos op die niet in de Tweede Kamer terugkeert na de verkiezingen van vorige week.

Door: RTV Noord Correctie melden