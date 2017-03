Synergon wil betaalde koffiepauze voor werknemers afschaffen

Werkvoorziening Synergon wil alle betaalde koffiepauzes van twee keer veertien minuten per dag schrappen. Dit bleek woensdag tijdens de zitting die vakbond FNV Overheid tegen Synergon had aangespannen.

Synergon-medewerkers die gedetacheerd zijn bij Rensel Metaal, mogen vanaf september 2015 al niet meer in de tijd van de baas koffiedrinken. FNV eist via de rechter dat dit besluit wordt teruggedraaid.Sinds april 2015 worden tachtig Synergon-medewerkers ingezet als metaalarbeiders bij Rensel Metaal. Hen is destijds verzekerd dat er niets zou veranderen. Een half jaar later besliste de directie dat de metaalarbeiders per dag een half uur langer moesten doorwerken. Met dit besluit zal de twee keer veertien minuten koffiepauze worden gecompenseerd.Dit moet ook wel, zei advocaat Daan Kuijken van Synergon tijdens de zitting, 'anders komen medewerkers niet aan hun afgesproken uren'. In april van vorig jaar voerden Synergon-medewerkers nog actie tegen dit besluit. Het half uur langer doorwerken had voor velen van hen een te grote impact.De kosten voor de sociale voorzieningschap ligt bij de gemeente. Die kijkt daarom scherper naar de kosten, zei Kuijken. Het is de fout van Synergon dat de medewerkers in de baas zijn tijd mogen koffiedrinken. 'Deze jarenlange fout is een dure fout voor de werkvoorziening', zei Kuijken.Synergon moet deze fout herstellen, anders zouden medewerkers hun baan kunnen verliezen, aldus de advocaat. Krijgt Synergon van de rechter gelijk, dan wil het bedrijf het koffiedrinken voor eigen rekening doorvoeren op alle afdelingen.De rechter doet binnen vier weken uitspraak.