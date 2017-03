Achterstallig onderhoud: 'Nu zadel je een nieuw college op met de problemen'

De provincie Groningen moet de aanbevelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de begroting voor 2016 overnemen.

Dat vinden de Statenfracties van de VVD, PVV, PvdA en Groninger Belang.



Reservepotje

Het ministerie constateert dat de provincie bij de aanpak van achterstallig wegenonderhoud geld reserveert, maar daarvoor geld uit de reserves haalt. De provincie heeft tot 2020 geld gereserveerd voor het achterstallig onderhoud, daarna moet er extra ruimte in de begroting worden gevonden.



En dat is tegen het zere been van VVD-Statenlid Nico Bakker. 'Wat je in onderhoud hebt moet je meerjarig in de begroting opnemen, en dat is nu niet gebeurd', zegt hij. 'Voor de lange termijn is dit niet opgelost, en grootschalige baggerwerkzaamheden zijn ook niet begroot op de langere termijn.'



'Moet je niet willen'

Gedeputeerde Staten heeft ondertussen een brief naar het ministerie gestuurd met de onderbouwing dat de aanpak van achterstallig wegenonderhoud in elk geval tot 2020 is afgedekt. Maar dat is volgens Bakker niet genoeg. 'Nu zadel je een eventueel nieuw college op met de problemen die daarna ontstaan', vervolgt hij. 'En dat moet je niet willen.'



Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) zegt in een reactie: 'Wij voldoen aan datgene wat de minister van ons verwacht. We zijn van mening dat we de aanbeveling van de minister invullen. In de Meerjarenprognose staat aangegeven wat we gaan uitvoeren. Ook na 2020 zullen we dat vanzelfsprekend in de begroting opnemen.'

