Tbs moordenaar van Tjirk van Wijk met twee jaar verlengd

Twee jaar verlenging voor de tbs van de 67-jarige Dirk de V, die in 1999 verantwoordelijk was voor de brute moord op Tjirk van Wijk uit Groningen. Dat is besloten door de rechtbank in Groningen.

Moord

De V. zat sinds 1976 in tbs. In 1999 ging hij opnieuw de fout in door de licht autistische Tjirk van Wijk (27) met meer dan zestig messteken om het leven te brengen in de Groningse wijk Beijum, terwijl de V. onder invloed van drank en drugs was.



Zware bewaking

De V. verblijft in de extra beveiligde tbs kliniek in Vught, de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland. Hij wordt gezien als een van de gevaarlijkste tbs-patiënten van ons land. Dat was ook de reden dat de officier van justitie om verlenging van zijn tbs vroeg: 'Er is geen enkel perspectief op ook maar een begin van resocialisatie.'



Uitstel

In februari kwam de zaak van De V. ook al voor de rechter, maar kwam hij niet opdagen. Omdat het wettelijk verplicht is dat rechters een tbs-patiënt spreken voordat ze verlenging opleggen, werd de zaak toen uitgesteld.



Emotie

De V. werd begin maart gehoord bij de rechter-commissaris in Den Bosch. Daar stelde De V. dat hij onder een erg streng regime leeft in de kliniek. 'Kan ik alstublieft mijn laatste jaren in vrijheid doorbrengen?', had hij geëmotioneerd gevraagd. Geen sprake van, vond de rechtbank. De kliniek in Vught adviseerde heel duidelijk verlenging, omdat het zelfs met de zwaarste bewaking regelmatig mis gaat. De V. is onberekenbaar en kan zich naar medewerkers agressief opstellen.

