FNV voert actie en legt Ziegler aan de ketting

Vakbond FNV Metaal voert donderdagmiddag actie bij Ziegler in Winschoten. Het bedrijf wordt symbolisch aan de ketting gelegd.

De vakbond is bang dat de productie van brandweerauto's verplaatst wordt naar Kroatië.'De ondernemingsraad heeft het nut van de verhuizing laten onderzoeken en het blijkt voor het bedrijf bijna niets op te leveren. De schade voor deze regio is echter groot. Alweer twintig banen minder in deze regio met volop werkloosheid', legt Bart Plaatje van FNV Metaal uit.Als Ziegler nu met een reorganisatie bij ons aan wil kloppen, dan ben ik benieuwd naar de noodzaak daarvan, vervolgt Plaatje. 'Ik ben nog niet overtuigd. Mij lijkt het beter om eerst de medewerkers te vragen wat goed voor het bedrijf is. Laat hun met voorstellen komen voor een efficiencyslag.'FNV metaal eist van de directie bovendien goede afspraken voor de 75 medewerkers van de brandweerautobouwer. Plaatje: 'Het personeel eist een baangarantie tot 2021, net als tijd om bedrijfsprocessen op orde te krijgen. Die kans hebben ze nog niet eens gehad.'