Stad betaalt voor proces tegen bemiddelingsbureaus

De gemeente Groningen geeft financiële steun aan tien studenten die een proefproces willen starten tegen kamerbemiddelingsbureaus.

Deze bureaus rekenen vaak hoge kosten voor het regelen van een kamer voor studenten, terwijl dit verboden is. Als studenten vervolgens een claim willen indienen heffen de bureaus zichzelf op om later onder een andere naam verder te gaan. Op die manier komen ze onder de claims uit.Samen met het Steunpunt Bemiddelingskosten spannen de tien studenten nu een proefproces aan. Trip Advocaten voert dit uit; de gemeente geeft er subsidie voor.De SP-fractie had de kwestie bij het college aangezwengeld en wilde ook weten welke eventuele extra maatregelen het college nog neemt tegen deze bemiddelingsbureaus. Het antwoord daarop is dat er mogelijk een fonds komt waaruit studenten met relatief lage schade kunnen putten als ze de bemiddelingskosten toch willen aanvechten. Nu laten ze het vaak achterwege omdat de kosten voor een rechtszaak nog hoger kunnen uitvallen.Het berekenen van bemiddelingskosten aan huurders is sinds juli vorig jaar verboden. Bemiddelingsbureaus, vaak makelaars, regelen de verhuur van een woning van een verhuurder. Ze zorgen voor bezichtigingen, maken foto's en stellen een huurovereenkomst op. Als het bureau werkt voor de woningeigenaar, mag het geen kosten meer vragen aan de huurder. Zélfs als de verhuurder het bureau niet betaalt.