GroenLinks wil debat over winning miljard kuub gas bij Loppersum

GroenLinks gaat een kamerdebat aanvragen over de miljard kuub gas die de NAM vorig jaar rond Loppersum heeft gewonnen. Dit ondanks een verbod van de Raad van State.

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren zegt het onbegrijpelijk te vinden dat er nog steeds gas wordt gewonnen bij Loppersum. 'De NAM moet gewoon de rechter volgen. Daar hebben we in Nederland rechters voor', vindt ze. RTV Noord maakte dinsdag melding van de winning van één miljard kuub gas vorig jaar uit de vijf NAM-locaties bij Loppersum. Op last van de Raad van State is de gaswinning in de kern van het aardbevingsgebied volledig stilgelegd.Volgens de NAM is er nog steeds gas nodig voor een waakvlam, zodat de gaswinning bij extreme weersomstandigheden snel kan worden opgestart.'Dat is helemaal niet waar, hoor ik van veel experts. Het is ook niet logisch, omdat er vorig jaar toch verschillen zaten in de hoeveelheid gewonnen gas bij de vijf locaties', licht het GroenLinks-Kamerlid toe. Eerder liet oud-topman Jan de Jong van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) al hetzelfde weten.Van Tongeren wil bij het debat opheldering van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken.'Ik ben heel benieuwd wat Kamp hierover heeft te zeggen. Ik wil ook weten of het veilig is als er toch een miljard kuub per jaar wordt gewonnen bij Loppersum. Het is eigenlijk heel simpel. Het moet gewoon nul zijn, zoals de Raad van State heeft bepaald', vindt Van Tongeren.