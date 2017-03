Betty de Boer neemt afscheid: 'Kamerlid is een manier van leven'

'Het is heel intensief als Kamerlid. Het is geen baan, maar een manier van leven. Ik kan me geen zondag herinneren dat ik niet aan het werk was.' De komende tijd heeft Betty de Boer meer tijd voor zichzelf. De VVD-politica nam woensdag afscheid van de Tweede Kamer.

'Ik had het wel even moeilijk, voor het laatst in die blauwe stoeltjes', zegt ze. 'Ik heb het zeven jaar met veel plezier gedaan. Inhoudelijk was het fantastisch, maar ook de mensen. Ik heb er een aantal vrienden aan overgehouden, met wie ik zeker contact houd.'Voordat De Boer, een geboren Friezin, naar Den Haag kwam zat ze acht jaar in de gemeenteraad van Groningen. 'Een heel leuke, intensieve periode', noemt ze haar tijd als Kamerlid. Ze had spoorwegen en openbaar vervoer, zee- en binnenvaart en waterinfrastructuur en havens in haar pakket.Vorig jaar nam ze het besluit na de verkiezingen niet terug te keren in de Tweede Kamer. 'Het is tijd voor een carrièreswitch, ik ben met aantal dingen bezig. Ik wil zeker ook actief zijn in mijn eigen regio, maar niet meer politiek. Nu wil ik weer eens een weekendje weg kunnen.'Bij haar afscheid woensdag kreeg De Boer een Koninklijke onderscheiding.Niet alleen voor Betty de Boer zit het Kamerlidmaatschap er op, ook voor Tjeerd van Dekken uit Marum was het de laatste dag in de Tweede Kamer. De PvdA'er werd niet herkozen. Hij stond op plaats 39 op de kandidatenlijst. De partij kreeg negen zetels.