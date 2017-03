Stelende Algerijnen moeten de cel in (update)

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Drie mannen uit Algerije zijn voor diefstal en heling veroordeeld tot acht weken cel. De mannen van 31, 26 en 20 jaar verbleven in het asielzoekerscentrum in Ter Apel en Hoogeveen.

Verstopt in de toiletten

In een café in Groningen stalen de drie een tas, een rugzak en een jas. Omstanders zagen dit en belden de politie. De drie mannen verstopten zich in de toiletten.



De jongste kreeg de hoogste straf; acht weken cel voor diefstal en heling van een telefoon. De overige twee moeten voor diefstal vier weken de cel in.



Gezellig een drankje doen

De rechter noemde de diefstallen in de kroeg 'zeer onwenselijk'. 'Mensen bestelen die gezellig een drankje doen.'



De asielaanvraag van deze mannen is volgens de rechter kansloos. Hun geboorteland is veilig. De kans is groot dat zij na de straf weer terug moeten naar Noord-Afrika.



Damestas

In een andere rechtszaak werd woensdag een 26-jarige Algerijn voor het stelen van een tas veroordeeld tot vier weken cel.



De tas werd op 10 maart in Groningen in een café gestolen. Kroeggangers zagen twee mannen rommelen in een damestasje. De politie werd gebeld en de achtervolging ingezet. De mannen gooiden de tas onderweg weg.



Politieperskaart

De agenten hielden de beide mannen aan. De Algerijn had de inhoud van de tas op zak, waaronder een politieperskaart. Bij de rechter beschuldigde hij zijn eveneens aangehouden vriend van de diefstal. Dit geloofde de rechter niet.



Wanneer de vriend voor de rechter moet verschijnen, bleef onbekend. De 26-jarige Algerijn was slechts veertien dagen in Nederland. Daarvoor heeft hij zonder succes asiel aangevraagd in Italië, Duitsland en Frankrijk.

Door: RTV Noord Correctie melden