Zes plannen voor A-kwartier goedgekeurd

Van de twintig bouwvergunningen die sinds het verdwijnen van de prostitutie zijn aangevraagd voor het A-kwartier in de stad, zijn er zes verleend. Twee panden zijn al aangepakt, aan een derde wordt nu gewerkt.

De zes vergunningen zijn voor het omvormen van prostitutiepanden tot woningen. Ook een voormalige seksshop wordt een woning, net als de bovenverdieping van het pand waar tot voor kort café Land van Belofte zat. Wat er met de ruimte van het café zelf gebeurt, is nog niet bekend.Twee van de twintig bouwaanvragen zijn geweigerd en vijf niet-ontvankelijk verklaard, omdat ze niet aan de regels voldeden. Twee zijn nog in behandeling en vijf andere aanvragen zijn door projectontwikkelaars zelf ingetrokken.Volgens wethouder Roeland van der Schaaf komt de ontwikkeling van het A-kwartier langzaam maar zeker op gang. Hij wil doorgaan met de subsidieregeling waarop ontwikkelaars die het casco van het pand willen verbeteren een beroep kunnen doen. Tot nog toe hebben twee ontwikkelaars zo'n subsidie gekregen en zijn er nog vier geïnteresseerden.De gemeente Groningen wil van het A-kwartier een leuke buurt maken met veel groen, bedrijfjes en verschillende typen bewoners. Woningen moeten minimaal vijftig vierkante meter groot zijn om kamerverhuur aan studenten tegen te gaan.Op dit moment ziet de buurt er nog weinig anders uit dan ten tijde van de prostitutie. Voor veel panden hangen de rode gordijnen nog; achter de ramen staan nog de krukken. De gemeente vindt zelf ook dat de ontwikkeling van de buurt sneller moet en wil beter duidelijk maken aan de ontwikkelaars aan welke kwaliteit hun plannen moeten voldoen.De Vishoek, Muurstraat en Hoekstraat krijgen dit voorjaar in elk geval een nieuwe inrichting; zo komen er andere straatstenen.