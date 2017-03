Tevredenheid over busvervoer is toegenomen

Steeds meer mensen maken in Groningen en Drenthe gebruik van de bus. Bovendien neemt de tevredenheid onder de reizigers toe.

Dat concludeert het OV-bureau Groningen Drenthe uit eigen onderzoek en uit cijfers van de landelijke OV-Klantenbarometer van 2016.Reizigers waarderen de bussen in Drenthe en Groningen met een 7.7 voor de stads- en streeklijnen en een 7.6 voor de Qliners 305 en 314 (ondergebracht in een aparte HOV-concessie).Alle Qliners samen en de Q-link lijnen zijn ook afzonderlijk onderzocht en scoren respectievelijk. een 7.8 en een 7.7.Het aantal reizigers en het aantal kilometers per reiziger groeide in 2016 met 5 procent, terwijl er in 2015 ook al groei was. De gezamenlijke busreizigers in Groningen en Drenthe maakten ongeveer 24,4 miljoen ritten en legden in totaal bijna 270 miljoen kilometer af.Het landelijk onderzoek is najaar 2016 gehouden. Ruim 82.000 reizigers vulden een schriftelijke enquête in tijdens hun reis met bus, tram, metro, regionale trein en boot.