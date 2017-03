'Bijstand op maat' mag van raad

Het experiment van de stad Groningen met minder regels voor bijstandsgerechtigden krijgt steun van de gemeenteraad.

De pilot moet op 1 juli starten. Formeel moet het Rijk nog toestemming geven, maar dat is een formaliteit. Aan 'Bijstand op maat' doen een paar honderd mensen in vier groepen mee.De ene groep mag meer bijverdienen naast de uitkering dan wettelijk is vastgelegd. Een andere groep stelt de deelnemers ondermeer vrij van de sollicitatieplicht.Verder is er een groep die intensieve begeleiding krijgt. De vierde groep mag zelf kiezen welke van de mogelijkheden ze willen.Wel zijn er vragen bij raadsfracties. Zo vraagt de SP zich af of het intensief begeleiden niet veel te duur is, aangezien het begeleiden van honderd mensen al 450.000 euro kost. De Partij voor de Dieren zou graag willen dat bijstandsgerechtigden zelf gevraagd wordt wat ze willen.De felste kritiek kwam van het CDA. Volgens fractiemedewerker David Westerink ontstaat er een soort basisinkomen-light voor de groep die niet hoeft te solliciteren en een baan ook mag afwijzen.Dat een andere groep mag bijverdienen is volgens hem 'een klap in het gezicht van mensen die keihard werken en net meer dan het minimum verdienen'. De VVD en ook 100 procent Groningen snappen die zorgen, maar zijn ook benieuwd naar de resultaten.Wethouder Mattias Gijsbertsen stelt dat er absoluut geen sprake is van een basisinkomen-light, omdat de mensen nog steeds allerlei verplichtingen hebben. Zo moeten ze de bijverdiensten wel opgegeven en zit er een maximum aan. 'Een klap in het gezicht van de werkenden vind ik echt overdreven.'De Rijksuniversiteit Groningen evalueert het experiment. Tilburg, Wageningen en Utrecht doen een soortgelijke pilot. Volgens Gijsbertsen is dit de manier om erachter te komen wat werkt en wat niet als je mensen in de bijstand wil activeren.