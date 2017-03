Rob zoekt een sjomp in Haren

RTV Noord is op zoek naar 't Schierste Grunneger woord van 2017. Van de drie genomineerde schierste woorden is sjomp zo'n woord dat voor een brede uitleg vatbaar is.





- Stemmen maar: dit zijn de drie Schierste Grunneger woorden van 2017 Daarom is het niet eenvoudig een sjomp te vinden die aan de exacte betekenis voldoet. Het sjieke Haren lijkt de lastigste plek om een sjomp te vinden, maar toch ging Rob Mulder het proberen, samen met sjompkenner Evert Baptist.

