RTV Noord wint NL-Award

RTV Noord heeft woensdagavond een NL-Award gewonnen voor de Facebook live-vergadering. Noord kreeg de prijs in de categorie 'Beste online project'.

RTV Noord houdt sinds dit najaar elke dinsdag- en donderdagochtend een live-vergadering op Facebook . Doel van de vergadering is de kijkers te laten weten met welke onderwerpen de redactie aan de slag gaat, en ook om tips over mogelijke nieuwsverhalen te krijgen.Eén van de verhalen die RTV Noord via zo'n vergadering binnenkreeg, was het verhaal over de dood van de zeldzame bruine lijster , die een dag eerder in de Groninger wijk Beijum was gesignaleerd.De NL-Awards worden ieder jaar uitgereikt aan regionale omroepen voor de beste journalistieke producties in verschillende categoriën. De prijzen worden verdeeld door een onafhankelijke jury.