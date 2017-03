Fans van Donar hebben hun eigen café in MartiniPlaza

Een ontmoetingsplek voor alle fans van de basketballers van Donar. Dat is het Donar Café, dat woensdagavond voorafgaand aan de wedstrijd met Landstede Basketbal uit Zwolle is geopend.

De opening werd verricht door Donar-voorzitter Jannes Stokroos en MartiniPlaza-directeur Willem de Kok.Het Donar Café is in samenwerking met MartiniPlaza, de thuishaven van de basketbalclub, opgericht en is gevestigd in de hoofdentree van het evenementencomplex.