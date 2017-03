Donar sluit 'generale repetitie' tegen Landstede winnend af

(Foto: JK Beeld archief)

De basketballers van Donar hebben woensdagavond in MartiniPlaza voor de competitie met 79-62 gewonnen van Landstede Basketbal uit Zwolle.

Donar begon voor 2.975 toeschouwers moeizaam aan de wedstrijd. Na het eerste kwart stond het 19-18. Halverwege was de voorsprong al groter (40-33). In de tweede helft kwam de overwinning niet meer in gevaar.



Lance Jeter topscorer

Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met 19 punten.



Zondag de bekerfinale

De wedstrijd was een 'generale repetitie' voor zondag, wanneer beide ploegen elkaar opnieuw in MartiniPlaza treffen, maar dan voor de bekerfinale.



Donar onbedreigd aan kop

Donar staat na 25 duels onbedreigd aan kop in de eredivisie en verloor in de competitie slechts twee keer (Landstede en New Heroes uit). De Zwollenaren staan tweede met tien punten minder dan de Groningers.

Door: RTV Noord