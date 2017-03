Zes kilometer lopen met zes liter water op Wereldwaterdag

Ruim 12.000 euro. Dat zamelden 250 leerlingen van basisscholen in en rond Smeerling woensdag in tijdens Wereldwaterdag.

De scholieren liepen woensdag zes kilometer met zes liter water op hun rug langs de oevers van de Ruiten Aa. Zo konden ze ervaren wat leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden elke dag moeten doen. De wandeling werd georganiseerd door het waterschap Hunze en Aa's.



Flying Doctors

Het geld dat ze hebben opgehaald is bestemd voor projecten van AMREF Flying Doctors. Zij zorgen voor schoon water, douches en wc's in Ethiopië.



De leerlingen hebben met de actie Wandelen voor Water een bedrag van €6857,45 ingezameld. Aqua for All, initiatiefnemer van het evenement, verhoogde het bedrag met €0,80 per ingezamelde euro, waardoor het eindbedrag uitkwam op €12343,41.

