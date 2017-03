'Midden-Groningen' zoekt met spoed onderdak voor statushouders

Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren moeten vóór 1 juli dit jaar nog 19 asielzoekers met een verblijfsvergunning onder dak zien te krijgen.

De drie gemeenten, die per 1 januari gaan fuseren tot Midden-Groningen, moesten in de tweede helft van vorig jaar bij elkaar voor 93 vergunningshouders een woning regelen. Dat is dus maar in 74 gevallen gelukt.



Tekort aan sociale huurwoningen

De achterstand komt onder meer door een tekort aan sociale huurwoningen. Een zoektocht naar alternatieven levert tot nu toe weinig op. Ook het feit dat veel vluchtelingen gezinshereniging hebben aangevraagd, speelt mee. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een achterstand bij het behandelen van de aanvragen.



Huis voor 48 vergunningshouders gezocht

In 2017 moeten de drie gemeenten bij elkaar voor 48 vergunningshouders een huis vinden.

Door: RTV Noord