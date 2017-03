Groningse oplossing voor anoniem parkeren is akkoord

De Groningse oplossing om na invoering van het kentekenparkeren toch anoniem te kunnen parkeren is wat de stadse gemeenteraad betreft akkoord.

Groningen begint met kentekenparkeren. Dat houdt in dat automobilisten bij de automaat hun kenteken invoeren en parkeertijd kopen. Ze hebben dan geen kaartje meer nodig achter de ruit. Handhavers scannen het kenteken en kunnen zo zien dat er is betaald.Probleem hierbij was dat het volgens de wet mogelijk moet blijven om anoniem te parkeren, dus zonder dat de gemeente je kenteken ziet. Daarvoor is een Groningse oplossing bedacht: mensen die hun kenteken uit privacyoverwegingen niet willen invoeren kunnen straks een fictief kenteken invoeren, zoals xxxxxx. Als ze dan een boete krijgen, kunnen ze dit online rechtzetten.Op een webformulier voeren ze het tijdstip in waarop ze hebben betaald aan de automaat, samen met de bijbehorende betaalcode. Die code en het tijdstip staan op het bankafschrift. De gemeente kan daardoor zien dat er wel voor het parkeren is betaald en de boete wordt ingetrokken.De gemeenteraad kan zich in deze oplossing vinden. Benni Leemhuis van GroenLinks: 'Fijn dat het college serieus omgaat met een serieus probleem.'