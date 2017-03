Waterschap onderzoekt schade door extreme buien

(Foto: RTV Noord/Wiebe Klijnstra)

Waterschap Hunze en Aa's gaat onderzoeken hoe de schade die door extreme regen wordt veroorzaakt kan worden beperkt. Waterschapsbestuurder Tjip Douwstra hoopt de eerste pilots dit jaar al af te ronden.

In eerste instantie zullen twee pilots in stedelijk gebied en op het platteland verricht worden. 'Hoe dit precies ingericht gaat worden, is nog niet bekend', aldus Douwstra.



Mogelijk onderzoek met simulaties

Mogelijk wordt het onderzoek met simulaties gedaan 'want we weten natuurlijk ook niet waar en wanneer precies extreme hoosbuien te verwachten zijn'.



Eerder dan 2050

Het onderzoek is volgens het waterschap nodig omdat de extreme buien die eerder door het KNMI pas waren voorzien rond 2050 nu al vaker voorkomen en voor veel schade zorgen.

