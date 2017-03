Eerste Kamer maakt eind aan extra belasting op drinkwater

De gemeenten Oldambt en Delfzijl moeten stoppen met het heffen van belasting over het waternet. Dit komt door het besluit van de Eerste Kamer om de zogeheten precariobelasting op waterleidingnetten af te schaffen.

Precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van openbare grond. In onze provincie zijn Oldambt en Delfzijl de enige gemeenten die belasting heffen over waterleidingen.Waterbedrijf Groningen is blij met de afschaffing: 'Precariobelasting is indirect en ondoorzichtig en vervelend om door te moeten berekenen aan klanten', meldt het op de website. Die klanten zijn de inwoners van Oldambt en Delfzijl.Eind februari stemde de Tweede Kamer al voor afschaffing van de precariobelasting. Die afschaffing is definitief nu ook de Eerste Kamer akkoord is. Er geldt een overgangsperiode van vijf jaar.