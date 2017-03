'Het bedrijf moet hier blijven!': FNV voert actie, Ziegler aan de ketting

'We gooien dit bedrijf aan de ketting. Brandweerauto's bouw je in Winschoten, punt!'! Zo'n 35 werknemers voeren donderdagochtend actie met FNV Metaal bij Ziegler in Winschoten.

De directie van de brandweerwagenproducent wil een deel van de productie naar Kroatië verhuizen. Daardoor staan twintig van de 75 banen op de tocht. De vakbond is bang dat het bedrijf de productie helemáál wil verplaatsen. Dat wil de bond, koste wat het kost, voorkomen.'Als er een stukje van 'n bedrijf naar het buitenland gaat is het hek van de dam en dan gaat alles', zegt Plaatje. 'Kijk naar wat er gebeurde met Prolyte in Leek. Daar werkten vroeger 300 man en dat is teruggebracht naar een kantoor met tien man. We moeten nu tegengas geven!''Het bedrijf blijft in Winschoten. Jullie banen blijven in Winschoten. Het gaat niet gebeuren dat we brandweerauto's in Kroatie bouwen, die hier in Nederland brand moeten blussen', spreekt Bart Plaatje van FNV de werknemers toe.De directie was donderdagochtend niet bij de demonstratie. Volgens directeur Marjolein Zwol was de afspraak dat zij om 09:30 uur de symbolische ketting in ontvangst zou nemen. Zij zegt dat de afspraak woensdag door FNV is afgezegd.Zwols is boos op FNV Metaal. De vakbond heeft meerdere keren afspraken afgezegd. 'Hoe moet ik nou een sociaal plan maken met een organisatie die onbetrouwbaar is?', zegt Zwols tegen verslaggever Derk Bosscher.De directie en FNV Metaal gaan donderdagmiddag onderhandelen over de plannen.