Nieuwe mega-outlet in Stad mag niet alles verkopen

(Foto: Derk Bosscher/RTV Noord) Hugo Kingma heeft tot in de late uurtjes doorgewerkt. (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord) (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord) (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

De officiële opening van de nieuwe mega-outlet Maxx XXXL aan het Sontplein in de stad Groningen liep donderdag vertraging op. Op last van de gemeente Groningen moest het assortiment worden aangepast.

Volgens het bestemmingsplan mogen er alleen spullen in de categorie 'bouwmarkten' en 'tuincentrum' worden verkocht. Alle andere spullen moesten daarom worden verwijderd. Vanwege controle ging de winkel niet om 9.00 uur, maar om 9.10 uur open.



Kleinschaliger

Hugo Kingma, medewerker van de Maxx XXXL: 'Door de aanpassingen zijn we wat kleinschaliger geworden. Op last van de gemeente moesten er veel spullen worden uitgehaald.'



'We hebben vanaf woensdagavond tot in de kleine uurtjes gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. We konden net pas later open omdat we gecontroleerd werden', zegt Kingma.



Er stonden om 9.00 uur ongeveer 30 klanten te wachten. Die moesten dus even geduld hebben tot ze naar binnen konden.

