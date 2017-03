Graf van jongetje van 13 wordt erkend als oorlogsgraf

(Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

De vijf oorlogsslachtoffers uit Leermens krijgen een gezamenlijk monument.

Bloemen

Over de herdenking van de slachtoffers is jarenlang gesteggeld. Twee van de slachtoffers liggen op de begraafplaats in Leermens. Op het ene graf werden jaarlijks op 4 mei bloemen gelegd en op het andere niet. Dat zat beheerder Luk Groenewold van de begraafplaats enorm dwars.



Oorlogsgeweld

'Onne Pieter Roelf Elema was een jongetje van 13', vertelt Groenewold. 'Hij woonde niet in Leermens, maar logeerde bij zijn opa en oma. In april 1945 werd hij dodelijk geraakt door Duits vuur. Hij is door oorlogsgeweld om het leven gekomen en dus is hij een oorlogsslachtoffer.'



Bordje

Dieptepunt van de kwestie was de vervanging van een bordje bij de ingang van de begraafplaats. Groenewold: 'Er hing een mooi bordje op het hek, waarop stond 'oorlogsgraven'. Iemand van de gemeente kwam dat bordje vervangen. Op het nieuwe bordje stond 'oorlogsgraf'. Maar hier zijn toch echt twee oorlogsgraven.'



'Namen in steen'

In 2015 verscheen het boek 'Namen in steen' van Bram van Dam. Toen ontstond bij Groenewold het idee voor een monument. 'Jan Boer van Uitvaart- en Begraafplaats Vereniging Leermens vond het een goed plan en zei: 'Als jij de steen regelt, dan regel ik het geld' en zo is het gegaan', vertelt Groenewold.



Wie zijn de vijf?

De vijf oorlogsslachtoffers van Leermens zijn Onne Roelf Pieter Elema, Kornelis Herwich, Klaas Garmt Herwich, Pieter van Gennep en Floris Eisinga. De graven van Elema en Kornelis Herwich liggen in Leermens.



Kornelis Herwich overleefde de Arbeitseinsatz niet. Zijn jongere broer Klaas Garmt stierf aan boord van een schip. Van Gennep overleed in een werkkamp en de dienstplichtige Eisinga kwam op de eerste dag van de oorlog om het leven. Hij zat in een bus die in brand vloog na een beschieting.



Onthulling

Het monument voor de vijf oorlogsslachtoffers van Leermens wordt zaterdag onthuld door burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum. Hij heeft inmiddels toegezegd dat ieder jaar op 4 mei bloemen worden gelegd bij de steen.

Door: RTV Noord Correctie melden