Niet genoeg kaarten verkocht voor benefiet doodzieke Geuko (4)

Het benefietconcert in MartiniPlaza voor de doodzieke 4-jarige Geuko uit Winschoten gaat niet door.

Geuko werd vorig jaar zomer ziek. Binnen 48 uur takelde hij af van een beetje verkouden naar volledig verlamd. De diagnose: AFM, acute flaccid myelitis. Dit is een polio-achtig ziekte die in Nederland verder niet voorkomt. In Europa zijn maar drie gevallen bekend. Geuko heeft enige tijd op de intensive care aan de beademing gelegen. Nu verblijft hij in een Duits revalidatiecentrum.Vincent van der Ploeg is de vader van een student Evenementenorganisatie aan het Noorderpoort. Hij hoorde over Geuko en stelde voor aan zijn zoon om een benefiet voor Geuko te organiseren. Het Noorderpoort wilde graag meewerken aan het initiatief.Maar voor het evenement zijn niet genoeg kaarten verkocht en dus is het afgeblazen. Van der Ploeg: 'De voorbereidingstijd was te kort en daardoor ging de promotie niet goed. We hebben niet kunnen bereiken wie we wilden.'Acht leerlingen hebben zich bijna fulltime beziggehouden met de organisatie. 'We hebben het Noorderpoort gevraagd of ze daarmee door mogen gaan. De school denkt daarover na. Want er moet gewoon een benefiet komen voor Geuko', besluit Van der Ploeg.