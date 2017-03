Leek bouwt 'Drentse wijk' in Oostindie

De kavelverkoop van een nieuwe fase van nieuwbouwwijk Oostindie in Leek gaat op 1 april van start. In de wijk De Hoven komen ruim 300 woningen. Eind dit jaar kunnen de eerste woningen worden gebouwd.

Volgens de gemeente krijgt De Hoven een Drentse uitstraling met heide, houtwallen, brinken en vennen. Op een prominente plek in de wijk komt zelfs een Havezathe; een burcht of hoeve. Alleen een hunebed ontbreekt.



Tijdens de nieuwbouwbeurs in het gemeentehuis van Leek op zaterdag 1 april kunnen alle nieuwbouwplannen in Leek, Oostwold, Zevenhuizen en Enumatil worden bekeken.

